- En 2016, Drake lance “One Dance,” mettant en vedette l'artiste nigérien d'Afrobeat Wizkid et la chanteuse britannique Kyla. Le single sera au sommet des palmarès dans 15 pays, y compris 10 semaine non-consécutives au #1 sur le Billboard Hot 100, avec des ventes numériques de 12.5 million.

- En 1993, des accusations de voies de fait contre le rappeur Marky Mark (aka Mark Wahlberg) sont abandonnées après une entente avec la victime Robert D. Crehan. Wahlberg était accusé de lui avoir donné des coups de poing et de pied au visage, lui cassant la mâchoire. L'avocat de la victime affirme que l'entente comprenait "un paiement monétaire dont le montant ne sera pas révélé, mais c'est une entente qui nous satisfait et qui compense Mr Cehan pour ses blessures et sa douleur."

 

- En 1985, des milliers de stations radio jouent “We Are The World” à 10 h 50, heure de l'Est.

- En 2009, la chanteuse de TLC Tionne ’T-Boz’ Watkins est renvoyée par Donald Trump lors d'un épisode de The Celebrity Apprentice.

- En 1988, Tracy Chapman lance son premier album, qui a des hits comme “Fast Car” et “Talkin’ ‘bout a Revolution.”

 

- En 2017, People publie une entrevue avec l'icône de la musique Barry Manilow où il révèle être homosexuel et qu'il était avec le même homme depuis 39 ans. "Je suis très discret. Je l'ai toujours été," affirme le chanteur, alors âgé de 73 ans. "Je pensais qu'ils seraient déçus si ils apprenaient que j'étais gay. Je n'ai donc jamais rien fait."

- En 1978, Duran Duran joue leur premier concert dans un auditorium au Polytechnic's College of Art and Design à Birmingham, devant environ 30 amis. Le chanteur Stephen Duffy quittera le groupe deux ans plus tard et sera remplacé par Simon Le Bon.

- En 2008, Leona Lewis, gagnante de la saison de 2006 de l'émission britannique The X Factor, monte au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Bleeding Love.”

 

- En 1980, le groupe R.E.M. joue son premier spectacle à l'église St Mary's Episcopal Church à Athens dans l'État de la Georgie.

- En 1973, Pharrell Lanscilo Williams naît en Viriginie. Un compositeur prolifique et un réalisateur pour plusieurs artistes, Williams aura aussi du succès comme artiste avec des hits comme “Happy.”

 

- En 1994, Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, meurt chez lui à Seattle à l'âge de 27 ans, après s'être tiré avec une arme à feu. Le corps du chanteur est retrouvé trois jours plus tard par un électricien qui venait installer un système d'alarme. Un coroner trouve des traces d'héroïne et de Valium dans le système de Cobain.

