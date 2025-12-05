C’est le 5 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1987, Belinda Carlisle, l'ex-chanteuse des Go-Gos, arrive au sommet du Billboard Hot 100 avec “Heaven Is a Place on Earth.” La chanson, qui montera au #3 au Canada, met en vedette Thomas Dolby au clavier et Michelle Phillips des Mamas and the Papas.

- En 2008, le film Cadillac Records sort en cinéma, avec Beyoncé dans le rôle principal de Etta James. Sa version de “At Last” dans le film gagnera un Grammy pour Meilleure performance vocale R&B traditionelle.

- En 1965, John Joseph Theodore Rzeznik naît à Buffalo dans l'état de New York. À 20 ans, il forme les Goo Goo Dolls, qui auront des hits comme “Iris,” “Better Days” et “Home.”

- En 2002, Elton John se joue lui-même dans un épisode de Will & Grace intitulé “The Honeymoon’s Over.” Dans la vraie vie, le mari de John, David Furnish, avait été un camarade de classe d'Eric McCormack, la star de l'émission, au Sir John A. Macdonald Collegiate Institute à Toronto.

- En 1993, Doug Hopkins, un membre fondateur des Gin Blossoms, se suicide à 32 ans. Renvoyé du groupe au début de 1992 à cause d'un problème d'alcool, il avait écrit des hits comme “Hey Jealousy” et “Found Out About You.”

- En 2009, The Guardian publie une entrevue avec George Michael où il avoue avoir réduité sa consommation de marijuana de 25 à "sept ou huit" joints par jour.

- En 1946, Andrew Youakim naît à Montréal. Il co-écrira le hit #1 “Sugar, Sugar” pour le groupe télé animé les Archies. Sous le nom d'Andy Kim, il écrit et enregistre “Rock Me Gently,” qui sera également #1.

- En 2003, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, épouse sans grande pompe l'actrice Gwyneth Paltrow à Santa Barbara, cinq mois avant que ne naîsse leur fille Apple.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio