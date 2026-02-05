C’est le 5 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2017, le spectacle de mi-temps du Super Bowl de Lady Gaga commence avec un enregistrement de la star du pop chantant des morceaux de “God Bless America” et “This Land Is Your Land” sur le toit du stade avant de sauter. La portion en direct commence avec Gaga qui descend sur scène, suspendue par des câbles.

- En 1981, Joni Mitchell, dont les chansons “Big Yellow Taxi” and “Both Sides Now” sont légendaires, est intrônisée au Temple de la renommée de la musique canadienne aux prix Juno à Toronto.

- En 2018, Paul Simon annonce que sa tournée Homeward Bound Tour serait sa dernière. Elle débute à Vancouver et passe par Toronto et Montréal.

- En 1983, “Africa” de Toto remplace “Down Under” de Men At Work au #1 sur le Billboard Hot 100. La semaine suivante, “Down Under” revient au sommet.

- En 1969, Robert Barisford Brown naît à Boston. Il veut devenir musicien après avoir vu James Brown en concert. Après avoir fait partie de New Edition, Bobby Brown lance une carrière solo, qui incluera le single #1 “My Prerogative.”

- En 1986, Prince lance “Kiss” comme premier single de Parade, le huitième album studio de Prince and The Revolution. Un hit top 10 au Canada, la chanson passera deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 en avril 1986.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio