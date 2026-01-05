C’est le 5 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1991, “Justify My Love” de Madonna passe deux semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson, de son album compilation The Immaculate Collection, est co-écrite avec Lenny Kravitz et viendra avec un vidéo controversé (à l'époque).

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1981, Joel Thomas Zimmerman naît à Niagara Falls en Ontario. Il reçoit son premier clavier pour Noël à l'adolescence et deviendra un des artistes EDM les plus connus dans le monde, sous le nom de Deadmau5.

- En 1980, “Rapper’s Delight” de Sugarhill Gang devient la première chanson rap à atteindre le Top 40, montant au #37 sur le Billboard Hot 100.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1998, l'ex-mari et ex-partenaire musical de Cher Sonny Bono meurt lorsqu'il entre en collision avec un arbre en skiant à la frontière entre le Nevada et le Colorado. Sa pierre tombale porte les mots : “And the best goes on.” (Et le meilleur continue.)

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio