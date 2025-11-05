C’est le 5 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2002, Justin Timberlake de NSync lance son premier album solo, Justified. Il monte au #2 à sa première semaine sur le Billboard 200 et vendra 10 millions de copies à travers le monde. L'album, avec des hits comme “Cry Me a River” et “Rock Your Body,” gagne un Grammy pour Meilleur album pop vocal.

- En 1988, la chanson “Kokomo” donne aux Beach Boys (sans Brian Wilson) leur premier hit #1 depuis “Good Vibrations” en 1966. La chanson se retrouve sur la bande sonore du film Cocktail filmé à Toronto et mettant en vedette Tom Cruise. Elle a aussi généré de l'intérêt pour Kokomo comme destination touristique, même si cet endroit n'existe pas...

- En 1999, Mariah Carey fait ses débuts comme actrice dans la comédie romantique The Bachelor avec Chris O’Donnell et Renée Zellweger. Elle joue une diva chanteuse d'opéra. Carey a ensuite joué dans Glitter, un citron filmé à Toronto.

- En 1988, le chanteur Edie Brickell rencontre Paul Simon lorsqu'elle est l'invitée musicale à Saturday Night Live. Ils sortent ensemble, se marient en 1992 et ont trois enfants.

- En 1988, le cover de Kylie Minogue’s de “The Locomotion” monte au #3 sur le BillboardHot 100, en faisant la troisième version de la chanson à arriver au top 5 aux États-Unis, après la version de Little Eva en 1962 et celle de Grand Funk Railroad en 1974.

- En 1987, Paul Kevin Jonas II naît au New Jersey. Avec des deux frères cadets, Joe et Nick, Kevin forme les Jonas Brothers, qui lance un premier album en 2006.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio