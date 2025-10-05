C’est le 5 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Adele lance « Skyfall, » la chanson titre du nouveau film de James Bond. Écrite par Paul Epworth, la chanson atteint le #1 dans 11 pays et gagne un prix pour Meilleure chanson originale.

- En 2001, le divorce d’Eminem et de Kimberly Mathers est finalisé dans une cour à Détroit. L’arrangement inclut un paiement par le rappeur de 1 000 $ par semaine en pension alimentaire et un partage de la charge de leur fille Hailie. Eminem a demandé le divorce seulement 14 mois après le mariage.

- En 1998, le vidéo de Janet Jackson pour « Every Time » passe pour la première fois au monde à HBO pour annoncer la diffusion du spécial The Velvet Rope Tour sur ses ondes.

- En 1988, Kevin Olusola naît au Kentucky. Après avoir étudié à Yale et à la Berklee School of Music, il se joint à ce qui deviendra Pentatonix. Depuis, ils ont enregistré sept albums studio et gagné trois Grammys.

- En 2002, la chanson de Kelly Clarkson « A Moment Like This » passe du #52 au #1 sur le Billboard Hot 100 – brisant le record du plus gros saut au sommet en une semaine, qui appartenait aux Beatles. Clarkson a ensuite battu son propre record en 2009 avec « My Life Would Suck Without You. »

- En 1994, le chanteur Jamie Walters – qui avait des hits pop comme “How Do You Talk to an Angel” et “Hold On” – fait ses débuts à l’émission Beverly Hills 90210 pour jour le personnage du musicien Ray Pruitt. Walters a ensuite dit à MTV que sa carrière musicale en avait souffert lorsque son personnage a commencé à abuser Donna (Tori Spelling). “Je leur ai dit, “Vous devez changer le personnage ou me laisser quitter l’émission, parce que j’essaie de vendre des billets en tournée et il y a des adolescentes qui croit... qui croit vraiment que je suis un gars abusif. ”

- En 1974,“I Honestly Love You” d’Olivia Newton-John passe deux semaines au #1 sur les palmarès des singles aux États-Unis. La chanson, qui gagnera deux Grammys, est également #1 au Canada.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio