C’est le 5 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2002, la NFL organise un concert pour célébrer le début de la saison. Enrique Iglesias, Bon Jovi, Alicia Keys, Eve, et Joey Fatone de NSYNC y jouent.

- En 1981, Soft Cell sont au #1 au Royaume-Uni avec une reprise d'une chanson de Gloria Jones intitulée “Tainted Love” sortie en 1964.

- En 1987, American Bandstand, qui mettait en vedette les plus gros noms de la musique pop, est annulé par ABC après 30 ans et 2 751 épisodes. L'émission est syndiquée pour un autre deux ans.

- En 1946, Farrokh Bulsara naît dans ce qui est maintenant la Tanzanie. Il deviendra Freddie Mercury, le coloré chanteur de Queen. Mercury meurt en 1991 à l'âge de 45 ans.

- En 1986, “Money For Nothing” de Dire Straits est nommé Meilleur vidéo aux MTV Video Music Awards. La chanson est censurée au Canada pour les paroles: "The little f****t with the earing and the makeup."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 5th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio