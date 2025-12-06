C’est le 6 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2006, la chanteuse-musicienne canadienne Diana Krall donne naissance à des jumeaux, Dexter Henry Lorcan et Frank Harlan James, à New York, le jour de son troisième anniversaire de mariage avec Elvis Costello.

- En 1995, “Gangsta’s Paradise” de Coolio est nommée la chanson Hot 100 aux prix Billboard Music. Il la joue à l'événement accompagné de Stevie Wonder, puisque sa chanson “Pastime Paradise” avait été échantillonnée pour la chanson de Coolio.

- En 2000, Tina Turner joue le dernier spectacle de sa tournée Twenty Four Seven à Anaheim en Californie. La tournée, qui commence en mars, inclut des arrêts dans six villes canadiennes. Turner annonce que ce sera sa dernière tournée mais elle retournera sur la route en 2008.

- En 1995, Michael Jackson s'écroule sur scène au Beacon Theatre à New York pendant une répétition pour un spécial HBO. On l'amène d'urgence à l'hôpital pour une pression artérielle "abnormalement basse." Le Roi du pop devait enregistré Michael Jackson: One Night Only sur deux soirées pour une diffusion le 10 décembre. Le spectacle est annulé.

- En 1970, Ulf Gunnar Ekberg naît à Gothenburg en Suède. Il avait été un membre d'un groupe néo-nazi pendant son adolescence. Il aidera plus tard à fonder le groupe pop Ace of Base, qui sortira son premier album en 1992 avec des hits comme “All That She Wants” et “The Sign.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2005, Robbie Williams (ex-membre du boy band Take That) accepte “une somme pour des dommages pour diffamation" dans un arrangement avec plusieurs publications qui avaient laissé entendre qu'il avait participé à des actes homosexuels. L'avocat du chanteur pop dit en cour: "Mr Williams n'est pas, et n'a jamais été, homosexuel.”

- En 2008, I Am… Sasha Fierce de Béyonce débute au #1 sur le Billboard 200, faisant d'elle la troisième artiste féminin de la décennie, après Britney Spears et Alicia Keys, à voir trois de ses albums débuter au #1. L'album est détrôné une semaine plus tard par Kanye West.

- En 1969, un groupe fictif nommé Steam passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye.” La chanson sera reprise plusieurs fois, par Bananarama et par le groupe canadienne The Nylons en 1987.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio