C’est le 6 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1966, Richard Paul Astley naît en Angleterre. À l'âge de 10 ans, il commence à chanter dans une chorale d'église et jouera de la batterie pour des groupes locaux. Il enregistre sa première chanson solo, “Never Gonna Give You Up,” le jour de l'An en 1986 et la lance l'été suivant. Elle sera #1 à travers le monde.

- En 2011, Christina Aguilera est critiquée pour s'être trompée en chantant les paroles de l'hymne nationale américain au Super Bowl. Elle dira plus tard : "J'espère seulement que tout le monde a pu sentir mon amour pour ce pays et que la vraie essence de son hymne était claire pour tous."

- En 1998, l'artiste studio autrichien Falco, qui avait eu des hits comme “Rock Me Amadeus” et “Vienna Calling” dans les années 80, meurt après un accident de voiture en République dominicaine, 13 jours avant son 41ème anniversaire.

- En 2016, Panic! at the Disco est au sommet du Billboard 200 pour la première fois avec l'album Death of a Bachelor.

- En 2007, le groupe canadien Barenaked Ladies lance son huitième album studio, Barenaked Ladies Are Men. Ce sera le dernier album avec Steven Page, membre fondateur du groupe (sans compter l'album pour enfants Snacktime! en 2008).

- En 1950, Natalie Maria Cole naît, fille des chanteurs célèbres Nat King Cole et Marie Ellington (aka Maria Cole). Elle deviendra elle-même chanteuse et gagnera des Grammys avec des hits comme “This Will Be,” “Inseparable” et “Miss You Like Crazy.” Elle lancera également une version de “Unforgettable” où elle chante en duet avec son père. Cole meurt en 2015 à l'âge de 65 ans.

- En 1998, Carl Wilson, qui a chanté sur des hits des Beach Boys comme “Good Vibrations,” “God Only Knows” et “Kokomo,” meurt d'un cancer du poumon à l'âge de 51 ans.

- En 1990, Billy Idol se brise la jambe droite et l'avant-bras gauche lorsqu'il rentre dans une voiture avec sa moto à Hollywood. La police affirme que le chanteur, qui ne portait pas de casque, avait brûlé un arrêt.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio