- En 1990, l'album …But Seriously de Phil Collins revient au sommet du Billboard 200 pour une deuxième semaine. On y trouve des hits comme “Another Day in Paradise” et “That’s Just the Way It Is.”

- En 1979, les Village People jouent “Y.M.C.A.” à l'émission American Bandstand, où les spectateurs, pour la première fois, miment les lettres avec leurs bras.

- En 1979, “Too Much Heaven” des Bee Gees arrive au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines.

- En 1987, Elton John est opéré à la gorge pendant 30 minutes au St. Vincent’s Private Hospital à Sydney en Australie. L'opération force l'annulation d'une tournée américaine pour le chanteur.

Article original What Happened January 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio