C’est le 6 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1965, les Rolling Stones lancent “(I Can't Get No) Satisfaction” en Amérique du Nord. Les paroles sont considérées trop sexuellement suggestives pour la radio commerciale, mais le single arrive sur le Billboard Hot 100 immédiatement, où il reste 14 semaines, dont quatre au #1.

 

- En 1990, un juge fédéral américain juge que l'album As Nasty As They Wanna Be de 2 Live Crew aurait enfreint les standards de moralité de la communauté dans trois comtés dans le sud de la Floride, empêchant ainsi sa vente. Dans une décision de 62 pages, le juge José Gonzalez dit que l'album "fait appel aux pensées impures." Sa décision sera renversée deux ans plus tard en cour d'appel.

- En 1987, Kim Wilde, la star du pop britannique, est au sommet du Billboard Hot 100 avec sa version de “You Keep Me Hangin’ On.” La version originale, par les Supremes, avait été au sommet des palmarès pour deux semaines pendant l'été 1966.

 

- En 1992, Totally Krossed Out de Kriss Kross revient au #1 sur le Billboard 200 pour une deuxième semaine, après avoir été détrôné pendant une semaine par les Black Crowes. The duo’s debut album was powered by the hit single “Jump.”

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio