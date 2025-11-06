C’est le 6 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2001, Britney Spears lance son troisième album studio, Britney, aux États-Unis et au Canada. Il débute au #1 sur le Billboard 200 et donne six singles, incluant “I’m a Slave 4 U” et “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman.” L'album a été nominé pour un Grammy.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2002, un épisode du nouveau The Twilight Zone met Usher en vedette. Le chanteur joue un policier nommé Eric Boggs dans l'émission, qui est filmée à Vancouver

- En 1971, Cher passe deux semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Gypsys, Tramps and Thieves.” C'est sa première chanson comme artiste solo. La chanson thème de Shaft finira par la remplacer au sommet.

- En 2003, les prix MTV Europe se tiennent pour la première fois à Edinburgh en Écosse. Justin Timberlake gagne trois prix et Beyoncé, deux.

- En 1982, Jennifer Warnes et Joe Cocker passent trois semaines au #1 aux États-Unis avec “Up Where We Belong,” une chanson de la bande sonore de An Officer And A Gentleman.

- En 1948, Glenn Lewis Frey naît à Detroit. Il commence à jouer de la musique à cinq ans et aidera à fonder le groupe The Eagles. Avec le groupe et comme groupe solo, il aura des hits comme “Hotel California” et “The Heat Is On.”

- En 2008, Rick Astley est voté Meilleur artiste de tous les temps aux prix MTV Europe, dépassant des artistes comme Britney Spears, Christina Aguilera, U2 et Green Day.

- En 1993, “I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)" de Meat Loaf arrive au sommet de Billboard Hot 100. Écrite par Jim Steinman et avec Lorraine Crosby, la chanson reste au sommet pour cinq semaines et gagne un Grammy.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio