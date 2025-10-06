C’est le 6 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1973, “Half-Breed” de Cher – de l’album du même nom – atteint le #1 sur le palmarès Billboard Hot 100, devenant le deuxième hit #1 solo de la chanteuse. Il atteint également le #1 au Canada.

- En 2016, le complexe Paisley Park ayant appartenu à Prince est ouvert au public, six mois après sa mort. « Ouvrir Paisley Park était quelque chose que Prince avait toujours voulu faire et il travaillait activement pour que ça arrive,” a déclaré Tyka Nelson, la soeur du chanteur.

- En 2011, Rolling Stone publie les résultats d’un sondage déclarant que « We Built This City » de Starship est la pire chanson des années 80. « The Safety Dance » du groupe canadien Men Without Hats arrive en cinquième position.

- En 1991, Michael Jackson se tient avec Elizabeth Taylor lors du mariage de celle-ci à Larry Fortensky, le tout se déroulant à la propriété de Neverland de Jackson.

