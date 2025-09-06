C’est le 6 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1988, les New Kids on the Block lancent leur deuxième album, intitulé Hangin’ Tough. En plus de la chanson titre, l'album donnera des hits comme “You Got It (The Right Stuff),” “I’ll Be Loving You (Forever),” et “Please Don’t Go Girl.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1969, Cecilia Veronica Peniston naît en Ohio. Sous le nom de CeCe Peniston, elle aura un énorme hit en 1991 avec “Finally.”

- En 1997, Elton John joue la nouvelle version de “Candle In The Wind” aux funérailles de la princesse Diana. Il remplace la ligne "Goodbye Norma Jean" avec "Goodbye England's Rose”, et la chanson deviendra le single le plus vendu de l'histoire.

- En 1986, la reprise de Bananarama de la chanson "Venus" de 1969 monte au sommet sur les palmarès aux États-Unis.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1971, Dolores O’Riordan naît à County Limerick en Irlande. Elle deviendra la chanteuse des Cranberries, qui auront des hits comme “Linger.” Après avoir marié le Canadien Don Burton en 1994, elle passera ses étés à Buckhorn en Ontario. O’Riordan meurt le 15 janvier 2018 à l'âge de 46 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 6th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio