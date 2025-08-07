C’est le 7 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2009, Kesha lance “Tik Tok,” le premier single de son premier album Animal. La chanson, co-écrite par Dr Luke et Benny Blanco, débute au #67 sur le Hot 100 canadien, et passera finalement neuf semaines non consécutives au #1. Kesha jouera “TiK ToK” à l'émission Much On Demand en janvier 2010 et encore une fois aux MMVAs en juin 2010.

- En 2008, The Police Reunion Tour se termine avec un concert au Madison Square Garden à New York. C'était la première tournée du groupe depuis 1986 et avait commencé à Vancouver en mai 2007, s'arrêtant à Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal.

- En 1982, Fleetwood Mac entame un séjour de cinq semaines au sommet du Billboard 200 avec Mirage. Le 13ème album studio du groupe, et son troisième à se rendre au #1, produit des hits comme “Hold Me” et “Gypsy.”

- En 1976, Elton John et Kiki Dee sont au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de quatre semaines avec le duet “Don’t Go Breaking My Heart.” John et Bernie Taupin avait co-écrit la chanson sous les noms de plume d'Ann Orson et Carte Blanche.

- En 2008, Jewel, la chanteuse de “You Were Meant For Me”, se marie au cowboy de rodéo Ty Murray dans les Bahamas après dix ans de relation. Ils auront un fils en 2011 et annoncent leur divorce en 2014.

Article original What Happened August 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio