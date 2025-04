C’est le 7 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1985, Wham! devient le premier groupe occidental à jouer en Chine. Le duo pop joue devant 12 000 fans au Gymnase des travailleurs à Beijing. Des enregistrements pris pendant le voyage de 10 jours sont utilisés pour la vidéo "Freedom" de Wham!

 

- En 1998, George Michael, l'ancien chanteur de Wham!, est arrêté dans une toilette publique dans un parc de Beverly Hills, lorsqu'il s'expose à un policier en civil. Condamné pour "conduite immorale", Michael reçoit une amende de 810 $ et doit faire 80 heures de services communautaires. L'incident inspirera la chanson "Outside" de Michael en 1998.

 

- En 1990, Elton John dédicace sa performance de “Candle in the Wind” à Farm Aid IV à Ryan White, un jeune garçon avec le SIDA. White meurt quelques heures plus tard.

- En 1991, Anne-Marie Rose Nicholson naît en Angleterre. Elle lance un EP en 2015 et participera au hit "Rockabye" de Clean Bandit avec Sean Paul en 2016. Son premier album en 2018 inclut la collaboration "Friends" avec Marshmello et le hit "2002."

 

- En 2016, la quinzième saison de American Idol passe en ondes et Trent Harmon est déclaré le grand gagnant. C'était la dernière saison de la compétition à être diffusée à Fox. En 2018, une nouvelle version d'American Idol fait ses débuts à ABC.

- En 2003, Avril Lavigne passe une bonne soirée aux prix Juno à Ottawa, gagnant Nouvelle artiste de l'année, Album de l'année, Album pop de l'année (pour Let Go), et Single de l'année (“Complicated”). Le Groupe de l'année va à Sum 41, dont le chanteur Deryck Whibley épousera Lavigne trois ans plus tard.

- En 1949, John William Oates naît à New York. Pendant ses années d'université à Philadelphie, il se lie d'amitié avec Daryl Hall et le duo se lancera en musique, créant des hits comme “Maneater,” “Rich Girl,” “Out of Touch” et “Private Eyes.”

 

- En 2017, Nile Rodgers et ELO sont intrônisées au Temple de la renommée du rock and roll, avec Pearl Jam, Journey, Joan Baez, Tupac Shakur et Yes.

- En 1990, Nick Of Time de Bonnie Raitt devient son premier album #1. Il restera au #1 pour trois semaines et gagnera trois Grammys, y compris pour Album de l'année.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio