C’est le 7 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1974, Nicole Marie Appleton naît à Hamilton en Ontario d'un père canadien et d'une mère britannique. Après un passage à Toronto, elle déménage à Londres où elle se joint au groupe All Saints avec sa soeur Natalie Appleton. Le groupe aura des hits comme “I Know Where It’s At” et “Never Ever.” Nicole sera également mariée pendant six ans à Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, avec qui elle a un fils.

- En 1986, le groupe pop-rock Huey Lewis and the News joue une version a cappella de l'hymne national américain avant une partie entre les 49ers de San Francisco et les Jets de New York à Candlestick Park à San Francisco.

- En 1985, “Broken Wings” de Mr Mister passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. Le premier single de leur deuxième album, il montera au sommet au Canada.

- En 2003, Mary J. Blige épouse son gérant Martin “Kendu" Isaacs. Dans un entrevue en 2014, la chanteuse avoue qu'il y a des inconvénients à avoir une relation à la fois personnelle et professionnelle. "Il n'y a pas de séparation, c'est là tout le temps," dit Blige. "Quand ça ne me tente pas de répondre à mon gérant, il est quand même mon mari." Elle demande le divorce en 2016.

- En 1991, U2 monte au #1 sur le Billboard 200 avec l'album Achtung Baby, leur septième album studio. Co-produit par Daniel Langlois, natif d'Hamilton en Ontario, on y trouve des hits comme “One” et “Even Better Than The Real Thing.”

- En 1987, Aaron Charles Carter naît à Tampa en Floride. À l'âge de sept ans, il se joint à un groupe nommé Dead End. À 10 ans, il fait ses débuts solo avec une reprise du hits des Jets “Crush On You” pendant un concert avec le groupe de son grand frère Nick Carter, les Backstreet Boys. Carter aura des hits pop comme “Aaron’s Party” et “I Want Candy” (dont le vidéo est tourné à Toronto).

- En 1991, le single “Black Or White” de Michael Jackson passe sept semaines au sommet des palmarès américains. Il sera détrôné par "All 4 Love" de Color Me Badd.

