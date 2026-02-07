C’est le 7 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1997, la Canadienne Sarah McLachlan épouse son batteur, Ashwin Sood, en Jamaïque. Le couple, qui auront deux filles, nommées India Ann Sushil Sood et Taja Summer Sood, divorce en 2008.

- En 1976, “50 Ways to Leave Your Lover” de Paul Simon, de son quatrième album solo, passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100. Simon avait écrit la chanson après son divorce de sa première femme Peggy Harper.

- En 1993, la mannequin et actrice Carmen Electra (aka Tara Patrick) lance son premier album éponyme, réalisé par Prince. Ce sera son seul album.

- En 1981, Kool & The Gang passe la première de deux semaines au #1 du Billboard Hot 100 avec “Celebration.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio