C’est le 7 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Beyoncé et son mari Jay-Z accueillent leur premier enfant, une fille nommée Blue Ivy Carter.

- En 2011, Ed Sheeran, à l'époque encore artiste indépendant, lance son cinquième album, No. 5 Collaborations Project, en Angleterre. Mettant en vedette plusieurs artistes de grime rap, la collection sera la dernière publication de Sheeran avant de signer un contrat d'enregistrement.

- En 1997, le premier single des Spice Girls "Wannabe" est lancé en Amérique du Nord, six mois après être sorti en Angleterre. Il monte au #9 au Canada.

- En 2006, Pink épouse Carey Hart, le courseur professionel de motocross, au Costa Rica, cinq ans après leur première rencontre. Au début de 2008, le chanteur annonce que le couple se sépare mais deux ans plus tard, ils se réconcilieront. Pink et Hart auront ensuite deux enfants.

- En 1973, Sean Paul Francis Henriques naît à Kingston en Jamaïque. Sous le nom de Sean Paul, il sortira son premier album en 2000 et aura des hits comme “Get Busy,” “Temperature” ainsi que des collaborations #1 avec Beyoncé (“Baby Boy”) et Sia (“Cheap Thrills”). Paul apparaît également sur des chansons par des groupes canadiens comme Simple Plan et Magic!.

- En 1981, le groupe The Police entâme la deuxième partie de sa tournée nord-américaine pour Zenyatta Mondatta World Tour au centre sportif de l'Université de Montréal.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio