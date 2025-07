C’est le 7 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Bruce Springsteen passe quatre semaines au sommet du Billboard 200 avec son septième album studio Born in the U.S.A. En plus de la chanson titre, l'album donnera des hits comme “Dancing in the Dark” et “My Hometown.” Il sera nominé pour un Grammy.

 

- En 1994, Ashton Fletcher Irwin naît en Australie. Il deviendra le batteur du groupe 5 Seconds Of Summer, qui auront des hits comme “She Looks So Perfect” et “Youngblood.”

- En 1984, “When Doves Cry” de Prince de la bande sonore de Purple Rain est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de cinq semaines.

 

- En 2007, les concerts Live Earth ont lieu partout dans le monde pour conscientiser les gens au problème des changements climatiques. Il n'y a pas de concert au Canada.

- En 1998, le groupe canadien Barenaked Ladies perçent aux États-Unis avec Stunt, le quatrième album studio du groupe. Grâce au single “One Week,” il débute au sommet du Billboard 200.

 

- En 2009, un service commémoratif pour Michael Jackson a lieu au Staples Center à Los Angeles. Parmi les invités, on retrouve Lionel Richie, Mariah Carey, Usher et Stevie Wonder.

- En 1969, la chanson “Give Peace A Chance,” enregistrée par John Lennon et Yoko Ono à l'hôtel Queen Elizabeth à Montréal, est lancée en Amérique du Nord.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio