- En 2005, Rob Thomas, le chanteur de Matchbox Twenty, est au sommet du Billboard 200 avec son premier album solo, intitulé …Something To Be. Sur l'album, lancé un mois auparavant, on peut trouver le hit “Lonely No More.”

 

- En 1992, John Frusciante quitte les Red Hot Chili Peppers juste avant un spectacle du groupe au Club Quattro à Tokyo. On le convainc de faire le concert mais il quitte le Japon le lendemain, forçant les Peppers à annuler le reste des concerts au Japon et en Australie.

- En 1988, Terence Trent D’Arby est #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Wishing Well,” le deuxième single de son premier album studio.

 

- En 2003, Pete Townshend de The Who est déclaré innocent d'accusation de pornographie infantile au Royaume-Uni mais reçoit un avertissement officiel de la police. Le musicien prétend qu'il avait accédé à un site web avec des images pornographiques d'enfants, alors qu'il faisait de la recherche pour son autobiographie en 1999. Il est placé sur le registre des délinquants sexuels pour cinq ans.

- En 1984, les Cars lancent le single “Magic” de leur cinquième album studio, intitulé Heartbeat City. La chanson monte au #12 sur le Billboard Hot 100.

 

- En 1988, la bande sonore de Dirty Dancing est au sommet du Billboard 200 pour la dernière de neuf semaines consécutives.

