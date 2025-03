C’est le 7 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1985, "We are the World,” le groupe de stars USA for Africa, est lancé. Écrite par Lionel Richie et Michael Jackson, le single bénéfice arrive au sommet des palmarès à travers le monde et amasse des millions pour combattre la famine. Parmi les voix pop qui participent à la chanson, on retrouve Cyndi Lauper, Daryl Hall, Sheila E. et Huey Lewis – ainsi que le Canadien Dan Aykroyd.

 

- En 2015, le rappeur torontois Drake a 14 chansons sur le Billboard Hot 100, égalisant le record des Beatles en avril 1964. Drake venait de lancer sa collection de chansons intitulées If You’re Reading This It’s Too Late.

- En 1983, Tears For Fears lance leur premier album, The Hurting. On y trouve les hits “Pale Shelter” et “Mad World.”

 

- En 1987, Licensed To Ill des Beastie Boys, qui était sorti en novembre 1986, devient le premier album rap sur le Billboard 200. Il passera un autre six semaines au #1.

- En 1983, le groupe britannique New Order lance “Blue Monday.” Bien que ce soit un hit en Europe, il ne perçera pas le Billboard Hot 100 avant un remix en 1988.

 

- En 1962, Leslie Wunderman naît à New York. Après avoir chanté dans des groupes rock, elle enregistre des chansons dance sous le nom Lee Lee. En 1987, sous le nom de Taylor Dayne, elle lance “Tell It to My Heart,” qui sera un hit. Elle aura du succès avec des chansons comme “Love Will Lead You Back” et “With Every Beat of My Heart.”

- En 1970, l'album Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel entâme un séjour de dix semaines au #1 du Billboard 200. Il gagnera Album de l'année aux Grammys. L'album représentera également le moment de la première séparation du duo.

- En 1994, la Cour surprême américaine décide que les chansons parodies sont légitimes et ne requièrent pas la permission du détenteurs des droits des chansons originales. La décision vient d'un cas où on avait accusé 2 Live Crew d'avoir utilisé la chanson “Oh, Pretty Woman” de Roy Orbison.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio