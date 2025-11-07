C’est le 7 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, le Montréalais Leonard Cohen meurt à l'âge à 82 ans. Certaines de ses chansons ont été reprises par des artistes qui ont eu du succès sur les palmarès pop. On pense par exemple à “Bird on a Wire” par les Neville Brothers, mais des versions de “Hallelujah” de Cohen ont été des hits pour k.d. lang, Alexandra Burke et Pentatonix.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2011, Dr. Conrad Murray est trouvé coupable après un procès de 24 jours d'homicide involontaire pour la mort de Michael Jackson. Murray était accusé d'avoir donner une dose mortelle du sédatif Propofol au Roi du Pop.

- En 2017, Aretha Franklin monte sur scène pour la dernière fois. La Reine du Soul chante au gala pour la fondation SIDA d'Elton John à New York City. Elle meurt neuf mois plus tard.

- En 1943, Roberta Joan Anderson naît à Fort Macleod en Alberta. Après que sa famille ait déménagé en Saskatchewan, elle développe une passion pour la musique. Sous le nom de Joni Mitchell, elle écrira et enregistra des hits comme “Big Yellow Taxi” et “Help Me”, ainsi que des hits pour d'autres artistes comme “Both Sides Now” pour Judy Collins.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2015, Pentatonix devient le premier groupe a capella à arriver au sommet du palmarès des albums aux États-Unis lorsque leur album éponyme arrive au #1.

- En 2011, Adele est opérée au laser au Massachussets General Hospital à Boston pour enlever un polyp bénin. La chanteuse avait dû annuler plusieurs spectacles pour des problèmes à la gorge.

- En 1981, Hall and Oates passe deux semaines au #1 du Billboard Hot 100 avec “Private Eyes.” C'était la troisième fois que le duo arrive au sommet des palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2002, le chanteur Bobby Brown est arrêté tôt le matin à Atlanta et est accusé de possession de marijuana, de vitesse excessive et de conduite sans permis ou sans assurances. Whitney Houston, la femme de Brown, n'était pas dans le véhicule.

- En 1987, Tiffany est devenue la plus jeune artiste avec une chanson #1 sur le Billboard Hot 100 depuis Michael Jackson (pour “Ben” en 1972), avec son cover de “I Think We're Alone Now.” Elle reste au sommet pour deux semaines.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1967, Pierre David Guetta naît à Paris. Il commence comme DJ dans les années 80 et deviendra un producteur et un compositeur connu avec des hits comme “When Love Takes Over,” “Titanium” et “Without You.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio