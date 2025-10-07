Ce qui s’est passé le 7 octobre dans l’histoire du pop

- En 1995, Jagged Little Pill d’Alanis Morrissette atteint le #1 sur le Billboard 200, presque quatre mois après sa sortie. Le troisième album de la chanteuse d’Ottawa (mais son premier lancé internationalement) est devenu un des albums les plus vendus avec des hits comme « You Oughta Know » et « Hand In My Pocket. »

- En 2004, un représentant pour Melissa Etheridge annonce que celle-ci annule les concerts restants à sa tournée, pour une opération pour traiter un cancer au sein. « Je suis chanceuse d’avoir un merveilleux docteur qui ait trouvé la tumeur de façon aussi précoce, » a dit la chanteuse dans une déclaration.

- En 1989, le premier album de Paula Abdul Forever Your Girl atteint le #1 aux États-Unis après un énorme 16 mois depuis sa sortie. On y trouve des gros hits comme « Straight Up, » « Cold Hearted » et « Opposites Attract. »

- En 1951, John Mellencamp naît à Seymour au Indiana. Sa spina bifida est corrigée chirurgicalement à sa naissance. Par l’âge de 14 ans, il jouait dans un groupe et il aura des hits comme « Hurts So Good, » « Small Town » et « Pink Houses. »

- En 2017, « Bodak Yellow » de Cardi B atteint le #1 aux États-Unis, faisant d’elle la première rapper féminine au sommet en plus de deux décennies. La chanson reste à cette position pour trois semaines consécutives.

Article original What Happened October 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio