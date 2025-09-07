C’est le 7 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2018, le rappeur Mac Miller est retrouvé mort chez lui à l'âge de 26 ans. Un coroner déterminera plus tard qu'il est mort d'une surdose accidentelle de drogues. Parmi ceux en deuil, on retrouve l'ex-copie de Miller, la star du pop Ariana Grande.

- En 1987, Michael Jackson lance "Bad," le deuxième single de l'album du même nom. La chanson devait inclure Prince, mais il a refusé à cause des paroles: "Your butt is mine."

- En 2001, Britney Spears et NSYNC font partie des artistes qui participent à un concert à l'honneur des 30 ans de carrière de Michael Jackson au Madison Square Garden à New York.

- En 1996, le rappeur Tupac Shakur est tiré cinq fois par un homme en voiture à Las Vegas. Il meurt six jours plus tard à l'âge de 25 ans.

- En 2001, Ryan Adams tourne le vidéo pour la chanson "New York, New York" avec le World Trade Center en arrière-plan. Quatre jours plus tard, une attaque terroriste jette les deux tours à terre.

- En 1949, Gloria Fowles naît au New Jersey. Sous le nom de Gloria Gaynor, elle aura des hits comme "Never Can Say Goodbye" en 1974 et "I Will Survive" en 1978.

- En 1985, "St. Elmo's Fire (Man In Motion)" arrive au #1 sur les palmarès américains. La chanson est co-écrite par David Foster et porte sur le Canadien Rick Hansen, qui avait traversé le Canada en chaise roulante. Elle sera sur la bande sonore de St. Elmo's Fire.

- En 1984, Janet Jackson, âgée de 18 ans, se marie au chanteur James DeBarge. Le mariage aura duré huit mois.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 7th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio