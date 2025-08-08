C’est le 8 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1998, Shawn Peter Raul Mendes naît à Toronto. Élevé dans la ville de Pickering, il joint le groupe musical de son école et apprend à jouer de la guitare. Mendes commence à partager des reprises de chansons sur les réseaux sociaux et signe un contrat d'enregistrement en 2014. Il sortira trois albums studio, avec des hits comme “Stitches,” “Treat You Better” et “In My Blood.”

- En 2011, le chanteur Gavin DeGraw subit une commotion et des fractures à la joue, l'orbite oculaire et le nez lorsqu'il est attaqué par un groupe d'hommes à New York. "Tout ce dont je me souviens, c'est un échange qui a duré une seconde et ensuite beaucoup de sang," dit-il au The Hollywood Reporter.

- En 1987, “I Still Haven't Found What I'm Looking For” de U2 est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. La chanson aura deux nominations aux Grammys.

- En 1976, Joshua Scott Chasez naît dans le Maryland. Il réussit une audition pour participer au Mickey Mouse Club (où il prend le surnom de “JC”) et se joindra plus tard à Justin Timberlake dans le groupe NSYNC, qui aura des hits comme “Bye Bye Bye” et “It’s Gonna Be Me.”

- En 1992, Madonna monte au #1 sur le Billboard Hot 100 avec la chanson “This Used To Be My Playground” de la bande sonore du film A League Of Their Own. La chanson est également au sommet des palmarès canadiens.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio