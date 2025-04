C’est le 8 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, Gwen Stefani et Gavin Rossdale finalisent officiellement leur divorce après 14 ans de mariage. L'entente donne à Rossdale moins de la moitié de ce que le couple avait eu comme revenus, mais ils s'entendent pour la garde partagée de leurs trois fils.

- En 1975, Aerosmith lance son troisième album, Toys In The Attic. Avec des hits comme “Walk This Way” et “Sweet Emotion,” ce sera l'album avec le plus gros succès commercial du groupe.

 

- En 2003, Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, lance son premier album, To Whom It May Concern. Il se rendra au #5 sur le palmarès Billboard 200.

- En 1995, “Take a Bow” de Madonna est au sommet du Billboard Hot 100 pour sa septième et dernière semaine.

 

- En 2000, “Maria Maria” de Santana, mettant en vedette The Product G&B, monte au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de dix semaines. Elle est nominée pour Meilleure performance pop avec des paroles par un duo ou un groupe aux Grammys.

 

- En 2016, Bruce Springsteen annonce qu'il annule un concert à Greensboro en Caroline du Nord, pour protester une loi de l'État qui limite les droits des personnes transgenres. "Certaines choses sont plus importantes qu'un concert rock," dit-il dans une déclaration, "et cette bataille contre les préjugés et la bigoterie - qui se déroule au moment de ce message - en est une."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio