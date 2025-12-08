C’est le 8 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1980, John Lennon meurt d'un coup de feu à l'extérieur de son appartement à New York. Il avait 40 ans. Comme membre des Beatles et comme artiste solo, il a écrit et enregistré plusieurs des plus importantes chanson de l'histoire de la musique populaire.

- En 1976, une deuxième reprise du film de 1937 A Star Is Born sort en cinémas. Celui-ci met en vedette Barbra Streisand dans le rôle d'une jeune chanteuse qui tombe en amour avec une star du rock, jouée par Kris Kristofferson. La bande sonore du film inclut “Evergreen,” qui montera au #1 aux États-Unis et au Canada, gagnant un Oscar pour Meilleur chanson originale.

- En 2007, la collection des fêtes de Josh Groban intitulée Noël passe cinq semaines au #1 sur le Billboard 200, après avoir apparue sur la liste des choses préférées d'Oprah. L'album est sorti deux auparavant.

- En 2000, Sting reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. “Je ne me serais jamais attendu à ça,” dit le chanteur à la foule lors du dévoilement..

- En 1984, “Out Of Touch” de Daryl Hall et John Oates monte au sommet du BillboardHot 100 pour deux semaines. C'est la sixième (et dernière) chanson du duo à monter au #1.

- En 1966, Sinéad Marie Bernadette O’Connor naît en Irlande. Elle commence à chanter très jeune et aura du succès comme artiste musicale. Son plus gros hit sera une reprise de la chanson de Prince “Nothing Compares 2 U” en 1990.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio