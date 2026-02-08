C’est le 8 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2001, Katy Perry lance un premier album éponyme sous son vrai nom, Katy Hudson. La collection de chansons chrétiennes, avec des titres comme “Faith Won’t Fail,” est un citron commercialement.

- En 2004, Justin Timberlake gagne Meilleure performance masculine pop pendant les Grammys pour la chanson "Cry Me A River," une chanson inspirée par sa séparation de Britney Spears. Il gagne également Meilleur album vocal pop pour Justified.

- En 1993, Tom Jones joue l'ange gardien de Carlton, le personnage de Alfonso Ribeiro, dans un épisode de The Fresh Prince of Bel Air intitulé “The Alma Mater.” Jones chante la chanson préférée de Carlton, “It’s Not Unusual.”

- En 2009, Chris Brown se rend à la police de Los Angeles, quelques heures après avoir attaqué sa copine de l'époque, Rihanna. En août 2009, Brown est condamné à cinq ans de probation, un an de thérapie pour violence domestique, et six mois de service communautaire.

- En 1992, le trio pop Right Said Fred passe trois semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec la chanson “I'm Too Sexy.” La chanson atteint le #2 au Canada.

- En 2006, Kelly Clarkson – la première gagnante d'American Idol – gagne les Grammys pour Meilleure performance vocale féminine pop (pour “Since U Been Gone”) et Meilleur album vocal pop (Breakaway).

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio