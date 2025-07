C’est le 8 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1995, TLC passe sept semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Waterfalls,” du deuxième album du groupe, CrazySexyCool. C'est le deuxième hit au #1 pour le trio, après “Creep.”

 

- En 1970, Bek David Campbell naît à Los Angeles. Le fils du compositeur canadien David Campbell, il serait connu sous le nom de Beck et aura des hits comme “Loser” et “Devil’s Haircut.”

- En 1978, le séjour de 24 semaines de la bande sonore de Saturday Night Fever au sommet du Billboard 200 prend fin lorsque City To City de Gerry Rafferty prend sa place. Le deuxième album du chanteur écossais inclut des hits comme "Baker Street” et "Right Down the Line.”

 

- En 1981, les Go-Go's lancent leur premier album, Beauty and the Beat. Grâce à des singles comme “Our Lips Are Sealed” et “We Got The Beat,” l'album fera des Go-Go's le premier groupe féminin à atteindre le #1 sur le Billboard 200.

 

- En 1972, Bill Withers est au #1 sur le Billboard 100 pour la première de trois semaines avec le single “Lean On Me.” Club Nouveau avait enregistré une reprise en 1987 qui a également atteint le #1.

