- En 2014, Pharrell Williams passe dix semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Happy.” La chanson, écrite pour la bande sonore de Despicable Me 2, domine les palmarès à travers le monde, incluant au Canada. Elle est nominée pour Meilleure chanson originale aux Oscars.

- En 2010, Lil Wayne est menotté dans une salle de cour à New York et mené à Riker’s Island pour passer un an en prison pour des accusations liées à des armes à feu. Le rappeur avait été arrêté en 2007 lorsque la police avait trouvé un fusil dans son autobus de tournée.

- En 1965, les Beach Boys lancent “Help Me, Ronda,” qui deviendra le deuxième single #1 du groupe. Écrite par Brian Wilson et Mike Love, Al Jardine est le chanteur principal. Le titre est changé pour “Help Me, Rhonda” lorsque la chanson est re-lancé avec un autre arrangement.

- En 2003, "In Da Club" de 50 Cent est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de neuf semaines. C'est le premier single de son premier album Get Rich or Die Tryin’.

Article original What Happened March 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio