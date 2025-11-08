C’est le 8 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1949, Bonnie Lynn Raitt naît en Californie, ses parents sont la star musical de Broadway John Raitt et la pianiste Marjorie Haydock. Elle commence à jouer de la guitare tôt et, après avoir été découverte par un journaliste de Newsweek, elle reçoit un contrat d'enregistrement. Depuis 1971, elle lancera 17 albums studio et ramassera 11 Grammies, dont Meilleur album de pop vocal en 1995 et Meilleur performance pop vocale en 1992. Le plus gros hit de Raitt est “Something To Talk About,” écrit avec la canadienne Shirley Eikhard.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2001, Jennifer Lopez gagne Meilleure Artiste Féminine aux MTV Europe Music Awards en Allemagne. Par contre, ce seront Gorillaz et Limp Bizkit qui seront les grands gagnants de la soirée.

- En 2012, on rapport que Jermaine Jackson aurait soumis une demande dans une cour de Los Angeles pour faire changer officiellement son nom à Jacksun "pour des raisons artistiques." La demande fut acceptée en février 2013.

- En 2002, 8 Mile sort en cinéma. Le film, mettant en vedette Eminem, est basé sur l'histoire des débuts de ce rappeur. 8 Mile ramassera 243 millions de dollars de profit à travers le monde et donnera un Oscar à Eminem pour Meilleur chanson originale (pour “Lose Yourself”).

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1975, David Bowie fait ses débuts à la télévision américaine à l'émission de Cher. Il y joue la chanson "Fame" et chante une chanson avec Cher.

- En 1986, Boston a leur première, et dernière chanson #1 avec "Amanda". La ballade rock, enregistrée six ans auparavant, est le premier single du troisième album du groupe, Third Stage. La chanson arrive aussi au #1 au Canada.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio