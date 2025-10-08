C’est le 8 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1985, Peter Gene Hernandez naît à Hawaii. En 2003, il déménage à Los Angeles et commence à écrire des chansons pour d’autres artistes. Sous le nom de Bruno Mars, il signe un contrat en 2009 et devient bientôt une des stars qui vend le plus, grâce à des hits « Just the Way You Are, » « Grenade, » « Locked Out of Heaven » et « Finesse. » Mars co-produit également « Wavin’ Flag » pour le canadien K’naan.

- En 1990, les Go-Go’s posent pour l’affiche de PETA « Rather Go Naked Than Wear Fur. »

- En 2002, Bon Jovi lance Bounce, le huitième album studio du groupe, qui a été inspiré par les attaques du 11 septembre à New York.

- En 1988, « Love Bites » de Def Leppard arrive au #1 du Billboard Hot 100. La chanson, qui était d’abord une chanson country lorsqu’elle a été proposée au groupe, atteint le #1 au Canada.

- En 2012, Green Day annule leur spectacle au festival Voodoo Music Festival en Nouvelle-Orléans, parce que le chanteur Billie Joe Armstrong était en traitement pour abus de drogues.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio