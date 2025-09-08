C’est le 8 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, Finding Prince Charming, la première émission de fréquentation gay, fait ses débuts sur le réseau Logo aux États-Unis. Elle est animée par Lance Bass de NSYNC.

- En 1988, Elton John vend certains de ses costumes et de ses accessoires de scène dans une enchère à Londres, amassant 6.2 millions de dollars.

- En 1979, Alecia Beth Moore naît en Pennsylvania. Elle deviendra la chanteuse Pink.

- En 2000, Sean "Puffy" Combs plaide coupable d'avoir attaqué un cadre d'une maison de disques à New York. Il est condamné à un cours de gestion de la colère d'un jour.

- En 2006, Whitney Houston demande le divorce de Bobby Brown. Ils s'étaient mariés en 1992.

- En 1994, Michael Jackson et Lisa Marie Presley font leur première sortie en public en tant que couple marié aux MTV Video Music Awards.

- En 2001, la reprise de “I'm Real” de Jennifer Lopez avec Ja Rule arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de cinq semaines non-consécutives.

- En 1990, la série télé animée des New Kids On The Block fait ses débuts. L'émission n'aura qu'une saison à ABC.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 8th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio