- En 1963, Whitney Elizabeth Houston naît au New Jersey. À l'enfance, elle chante dans une chorale à l'église et prend des cours de chant de sa mère, la chanteuse gospel Cissy Houston. Dès l'âge de 15 ans, elle chante comme choriste pour Chaka Khan et Lou Rawls. Après une courte période comme mannequin, Houston signe un contrat et lance son premier album éponyme en 1985. Elle deviendra une des plus grandes stars féminines de tous les temps, grâce à des hits comme “How Will I Know,” “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me),” “I’m Every Woman” et ses reprises de “I Will Always Love You” et “Greatest Love Of All.” Houston meurt à l'âge de 48 ans en 2012.

- En 2007, Jennifer Lopez reçoit 545 000 $ de sa poursuite de son ex-mari Ojani Noa, qui avait menacé de publier un livre qui aurait affirmé que la star du pop avait de multiples aventures adultères. Un médiateur déclare également une injonction empêchant Noa de "critiquer Lopez, la dénigrer, ou jeter une lumière défavorable ou méprisante sur elle".

- En 1975, les Bee Gees sont au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines avec la chanson “Jive Talkin’”, le premier single de Main Course et que l'on trouve sur la bande sonore de Saturday Night Fever.

- En 2003, Joey McIntyre des New Kids on the Block se marie à l'agente immobilière Barrett Williams au Plaza Hotel à New York, exactement un an après s'être rencontrés. Le couple aura trois enfants.

- Et en 2014, le premier album de 5 Seconds of Summer est au sommet du Billboard 200. C'était la première fois qu'un premier album d'un artiste australien arrivait au sommet des palmarès.

Article original What Happened August 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio