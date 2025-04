C’est le 9 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1987, Jesse McCartney naît à Westchester dans l'État de New York. Il se joint au boy band Dream Street à l'âge de 12 ans mais le quittera pour devenir artiste solo en 2002. Son premier album, Beautiful Soul, sort en 2004. Le plus gros hit de McCartney sera “Leavin’” en 2008.

 

- En 2018, Fleetwood Mac annonce le renvoi de Lindsey Buckingham en janvier. "Le groupe souhaite tout le bien à Lindsey," peut-on lire dans une déclaration. Buckingham poursuivra le groupe et arrivera à une entente.

- En 1977, “Dancing Queen” de ABBA est #1 sur le Billboard Hot 100, donnant au groupe suédois son premier hit aux États-Unis. La chanson sera aussi #1 au Canada.

 

- En 1977, le chanteur pop Shaun Cassidy joue son hit "Da Doo Ron Ron" ainsi que la chanson “Holiday" dans un épisode de American Bandstand. Cassidy est maintenant producteur consultant pour la série New Amsterdam.

- En 1988, Billy Ocean arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines avec “Get Outta My Dreams, Get Into My Car,” qui jouera pendant le film License To Drive. La chanson a été inspirée par une ligne d'un chanson des Sherman Brothers en 1960, “You’re Sixteen” – “You walked out of my dreams, and into my car.”

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio