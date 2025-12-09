C’est le 9 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, les Jackson 5 jouent leur dernier concert ensemble à Los Angeles. La tournée Victory, qui prend fin au Dodger Stadium, est le seul auquel les membres du groupe sont présents, avec Michael. La tournée incluait des spectacles à Montréal, Toronto et Vancouver.

- En 1978, Chic est au sommet du Billboard Hot 100 avec “Le Freak.” La chanson est détrônée la semaine suivante par le duet de Barbra Streisand et Neil Diamond “You Don’t Bring Me Flowers," mais revient pour un autre deux semaines avant d'être re-déplacée par “Too Much Heaven” des Bee-Gees. La chanson revient encore deux semaines plus tard et passe trois semaines au sommet.

- En 2000, le groupe U2 joue à Saturday Night Live pour la première fois comme invité musical. Le groupe joue “Beautiful Day” et “Elevation.”

- En 1989, Billy Joel passe deux semaines au #1 aux États-Unis avec “We Didn't Start The Fire.” La chanson, qui cite plus de 100 événements de 1949 à 1989, est nominée pour un Grammy.

- En 2001, Britney Spears est déclarée la gagnante du prix pour Meilleure artiste féminine solo au Smash Hits T4 Poll Winners Party. Shaggy reçoit celui pour Meilleur artiste masculin solo.

- En 1957, Donald Clark Osmond naît à Ogden au Utah. Adolescent, il devient une star du pop avec des hits comme “Go Away Little Girl” et “Puppy Love.” Avec ses frères, il aura aussi des hits comme “One Bad Apple.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio