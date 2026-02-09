C’est le 9 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1985, Madonna passe trois semaines au sommet du Billboard 200 avec l'album Like A Virgin. En plus de la chanson titre, l'album a des hits comme “Material Girl” et “Dress You Up.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2011, la chanteuse Ashlee Simpson demande le divorce de Pete Wentz, le bassiste de Fall Out Boy. Le couple, qui ont eu un fils nommé Bronx, finalise le divorce en novembre 2011.

- En 1942, Carol Joan Klein naît à New York. Sous le nom de Carole King, elle gagne des Grammys comme chanteuse-compositrice avec des hits comme “I Feel the Earth Move,” “You’ve Got a Friend” et “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1974, la chanson instrumentale “Love’s Theme” de Barry White, jouée par son orchestre Love Unlimited, monte au #1 sur le Billboard Hot 100.

- En 1960, William Johnsonnaît à Angleterre. À l'âge de 14 ans, il adopte le nom Holly en l'honneur de l'actrice Holly Woodlawn, amie d'Andy Warhol. Johnson était un membre du groupe Big in Japan et chantera ensuite pour Frankie Goes to Hollywood, qui auront des hits comme “Two Tribes,” “The Power of Love” et “Relax.”

- En 1983, Prince lance “Little Red Corvette,” de son album 1999. La chanson vient de la fois où Prince s'est endormi dans la Mercury Montclair Marauder 1964 rose de Lisa Coleman, qui fait partie de son groupe. La chanson monte au #5 au Canada.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio