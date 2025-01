C’est le 9 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1978, Alexander James "AJ" McLean naît à West Palm Beach en Floride. Il développe une passion précoce pour la danse, le chant et la scène, ce qui le mènera à jouer dans des pièces de théâtre à l'école et à la télévision. Il sera un des premiers choisis pour faire partie d'un groupe vocal nommé les Backstreet Boys.

 

- En 2007, le chanteur John Mayer se joint à Steve Jobs sur scène pendant le Macworld Expo à San Francisco pour présenter le nouveau produit d'Apple, le iPhone. Mayer s'était déjà présenté avec Jobs trois ans plus tôt pour le lancement de GarageBand.

- En 2013, le groupe One Direction gagne les prix pour Chanson de l'année et Album de l'année aux People’s Choice Awards, mais c'est Katy Perry qui mène avec quatre prix, incluant Artiste pop et Artiste féminine. Les Canadiens Drake, Carly Rae Jepsen et Justin Bieber reviennent bredouille.

- En 2005, le chanteur D’Angelo est arrêté pour conduite en état d'ébriété et possession de drogues à Richmond en Virginie, après que la police ait arrêté sa voiture et ait trouvé de la cocaïne et de la marijuana.

- En 2004, le premier film de Miley Cyrus, Big Fish, sort en cinéma. Apparaissant dans le générique sous le nom de Destiny Cyrus, elle joue une enfant nommé Ruthie.

- En 1988, “So Emotional” de Whitney Houston monte au sommet du Billboard Hot 100, donnant à la chanteuse son sixième hit #1 consécutif.

 

- En 1992, un épisode des Simpsons intitulé “Radio Bart” passe en ondes, avec Sting comme invité.

Article original What Happened January 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio