C’est le 9 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1979, Pierre Charles Bouvier naît à Montreal. Au début de l'adolescence, il forme un groupe punk nommé Reset avec son meilleur ami, Chuck Comeau. Les deux créeront ensuite Simple Plan avec d'anciens camarades de classe David Desrosiers, Jeff Stinco et Sébastien Lefebvre. Depuis 2002, ils ont lancé cinq albums studio, produisant des hits comme “Welcome to My Life,” “Perfect” et “Crazy.”

 

- En 1970, le groupe canadien The Guess Who est au sommet du Billboard Hot 100 avec “American Woman” pour la première de trois semaines consécutives. La chanson, qui rend hommage aux femmes canadiennes, avait d'abord été improvisée par le groupe sur scène en Ontario.

- En 2015, “See You Again” de Wiz Khalifa avec Charlie Puth est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la troisième de six semaines consécutives. Elle passera un total de 12 semaines au sommet.

 

- En 1949, William Martin Joel naît à Brooklyn à New York. Il apprend le piano en jeune age et deviendra pianiste dans un bar, après une courte carrière comme boxeur de compétition. Billy Joel deviendra un icône de la musique, avec plusieurs Grammys et des douzaines de hits, dont “Just the Way You Are,” “Uptown Girl,” “Tell Her About It” et “We Didn’t Start the Fire.”

- En 2017, DJ Robert Miles (aka Roberto Concina) meurt à Ibiza en Espagne, à l'âge de 47 ans après un combat contre le cancer. Il avait lancé cinq albums studio, dont le hit "Children" en 1996, qui est monté au sommet des palmarès dance au Canada et dans plusieurs autres pays.

- En 1962, David Callcott naît en Angleterre. Au début des années 80, sous le nom de Dave Gahan, il se joint à un groupe nommé Composition of Sound, qui deviendra Depeche Mode. Ils ont des hits comme “People Are People,” “See You” et “Enjoy the Silence.”

 

- En 2015, Handwritten, le premier album de Shawn Mendes, est détrôné du sommet du Billboard 200 après seulement une semaine par Sound & Color de Alabama Shakes.

- En 1992, Bruce Springsteen fait ses débuts à Saturday Night Live comme invité musical pour un épisode animé par Tom Hanks. Il faisait la promotion de son neuvième album studio intitulé Human Touch.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio