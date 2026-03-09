C’est le 9 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1987, U2 lance son cinquième album studio, The Joshua Tree. Co-produit par Daniel Lanois, né à Hamilton en Ontario, on y trouve des hits comme “With Or Without You,” “Where The Streets Have No Name,” et “I Still Haven’t Found What I’m Looking For.” The Joshua Tree est nommé Album de l'année aux Grammys.

- En 1997, Notorious B.I.G. (aka Christopher Wallace) est tué dans une fusillade en auto à Los Angeles. Il avait 24 ans. Le rappeur, touché par quatre balles, est déclaré mort par l'hôpital à 1:15 du matin .

- En 1985, “Can’t Fight This Feeling” de REO Speedwagon passe trois semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson, que l'on peut trouver sur l'album Wheels Are Turnin’, est la deuxième du groupe à atteindre le sommet.

- En 2015, le chanteur de R&B Angie Stone se bat avec sa fille adulte Diamond et est accusée de l'avoir frappé avec un objet en métal et de lui avoir cassé les dents avant. Stone est accusée le jour suivant de violence familialre avec circonstances aggravantes.

- En 1958, Martin David Fry naît en Angleterre. À 20 ans, il se joint à un groupe de musique électronique nommé Vice Versa, qui deviendra ensuite ABC. Ils enregistreront six albums studio entre 1982 et 1991, produisant des hits comme “Poison Arrow,” “When Smokey Sings” et “The Look of Love.”

- En 1987, Shad Gregory Moss naît à Columbus en Ohio. À l'âge de 6 ans, il rap déjà sous le nom de Kid Gangsta, Snoop Dogg lui donnera plus tard le surnom Lil’ Bow Wow et il enregistrera six albums studio avec des chansons comme “Bow Wow (That’s My Name)” et “Let Me Hold You.”

Article original What Happened March 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio