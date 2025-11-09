C’est le 9 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1973, Nicholas Scott Lachey naît à Harlan au Kentucky. Avec son frère Drew, il fonde le groupe 98 Degress, qui aura 8 singles dans le Top 40.

- En 2002, la chanson “Die Another Day” de Madonna arrive au #8 sur le Billboard Hot 100, dépassant le record des Beatles pour le plus de chansons dans le Top 10 de ce palmarès.

- En 1967, la première édition de Rolling Stone est publiée à San Francisco. Imprimé en format journal, il se vend 25 sous la copie et la une parle du Monterey Pop Festival.

- En 2010, le rappeur Wiz Khalifa est mis en prison au Pitt County Detention Center à Greenville en Caroline du Nord, pour traffic de marijuana et pour possession d'un véhicule pour la vente ou l'entreposage de marijuana. La police aurait trouvé 60 grammes de pot dans l'autobus de tournée de Khalifa. Quelques heures avant son arrestation, il aurait fait des références à la drogue dans des tweets.

- En 1999, la star du country Faith Hill lance son album Breathe, qui trouve du succès sur les palmarès pop avec la chanson titre de l'album, qui sera le meilleur single de 2000.

- En 1998, Rick James a un infractus qui l'empêche ensuite de marcher, après qu'un vaisseau sanguin éclate dans son cou lors d'un concert trois jours avant. Le publiciste du chanteur dit que la crise cardiaque a été causée par "le cou du rock'n'roll... le mouvement constant de la tête et du cou."

- En 1974, le groupe canadien Bachman-Turner Overdrive arrive au #1 aux États-Unis avec “You Ain’t Seen Nothing Yet.” Randy Bachman (ex-membre de The Guess Who) dit qu'il a chanté la partie bégayée pour agaçer son frère Gary, qui begayait, et non pour copier "My Generation" de The Who.

- En 1991, Richard Marx fait sa tournée Rush In, Rush Out, où il joue des concerts d'une demie-heure à Baltimore, New York, Cleveland, Chicago et Burbank le même jour. L'exploit cherchait à promouvoir son album Rush Street.

- En 1964 ou 1969, Sandra Jacqueline Denton naît à Kingston en Jamaïque. Au début des années 80, elle commence à faire de la musique et deviendra un tiers du groupe Salt-N-Pepa, qui aura des hits comme “Push It” et “Let’s Talk About Sex.”

- En 2014, le Canadien Justin Bieber gagne Meilleur artiste masculin aux MTV Europe Music Awards à Glasgow en Écosse. Il perdra la catégorie Meilleurs fans, gagnée par One Direction.

Article original What Happened November 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio