- En 2003, Sting est nommé Commandant de l'Empire britannique par la reine Élizabeth II.

- En 1999, Bono, David Bowie, the Eurythmics, George Michael et Robbie Williams participent à Netaid, un spectable pour amasser de l'argent pour combattre la pauvreté dans le monde. Les concerts à Londres, New York et Genève sont diffusés sur l'internet.

- En 1985, le groupe pop norvégien a-ha passe trois jours à filmer leur vidéo pour leur single “The Sun Always Shines on TV” en Angleterre. Cette soirée là, ils apprenent que “Take On Me” a atteint le #1 aux États-Unis.

- En 2001, la Lamborghini Diablo de Missy Elliott, qui valait 300,000 $, est une perte totale après qu'un homme l'ait volé et ait eu un accident.

- En 1978, Nicholas Bernard James Adam Byrne Jr. naît à Dublin. Il sera connu sous le nom de Nicky Byrne du boy band Westlife, qui aura 14 hits #1 au Royaume-Uni.

- En 2001, Bono de U2, Michael Stipe de R.E.M. et Moby surprennent les fans au deuxième concert-bénéfice anti-violence organisé par les Beastie Boys à New York.

Article original What Happened October 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio