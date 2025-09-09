C’est le 9 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1975, Michael Bublé naît à Burnaby en Colombie-Britannique, de Lewis et Amber Bublé. Il aura sa chance lorsqu'il rencontrera le compositeur-réalisateur canadien David Foster au mariage de Caroline Mulroney en 2000. Son premier album sort en 2003.

- En 2014, l'album Songs of Innocence de U2 apparaît gratuitement dans le compte de 500 millions d'utilisateurs iTunes, ce qui crée un tollé. Bono s'excusera plus tard à ceux qui ne voulaient pas l'album, mais affirme toutefois que c'est "le moment qui me rend le plus fier de l'histoire de U2."

- En 1995, “Gangsta’s Paradise” de Coolio avec L.V. est au #1 aux États-Unis. Le single monstre inclut un échantillion de "Pastime Paradise" de Stevie Wonder, sorti en 1976.

- En 2006, la Lamborghini du rappeur 50 Cent est arrêté par la police à New York. Il reçoit plusieurs amendes, dont conduite sans assurances et changements de voie dangereux.

- En 2014, Vance Joy lance son premier album studio, intitulé Dream Your Life Away, en Amérique du Nord. On y trouve le succès“Riptide.”

- En 2006, “SexyBack” de Justin Timberlake entame un séjour de sept semaines au sommet des palmarès américains.

- En 1989, “Ride On Time” du groupe italien de musique house débute un séjour de six semaines au sommet des palmarès britanniques. Ce sera le single le plus vendu de l'année au Royaume-Uni.

- En 1952, Dave Stewart naît à Sunderland en Angleterre. Il s'alliera à Annie Lennox dans le groupe Eurythmics, qui aura des hits comme “Sweet Dreams (Are Made Of This)” et “There Must Be an Angel (Playing with My Heart).”

- En 2011, Ed Sheeran lance son premier album, simplement intitulé +.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 9th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio