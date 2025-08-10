C’est le 10 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1976, Elton John joue le premier de sept concerts au Madison Square Garden à New York. Tous les billets de tous les concerts seront vendus.

- En 1992, Def Leppard entame la partie nord-américaine de leur tournée mondiale Seven Day Weekend, qui aura 248 spectacles, au Madison Square Garden.

- En 1984, les Red Hot Chili Peppers lancent leur premier album éponyme.

- En 1999, le guitariste d'Oasis Paul “Bonehead” Arthur quitte le groupe.

- Et en 2010, Black Label Society lancent leur huitième album studio, Order of the Black.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio