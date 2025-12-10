C’est le 10 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1972, la chanson happy Xmas (War Is Over) de John Lennon atteint le #1 sur les palmarès britanniques. La chanson avait été lancé le 1er décembre 1971 aux États-Unis et le 24 novembre 1972 en Angleterre.

- En 1983, Paul McCartney et Michael Jackson passent six semaines au sommet des palmarès avec le single “Say Say Say.”

- En 2007, les membres de Led Zeppelin se réunissent, jouant leur premier concert en 19 ans. Il a lieu au O2 arena à Londres, avec le fils du batteur John Bonham, Jason Bonham, à la batterie.

- En 1967, Steve Miller surprend l'industrie musicale lorsque son groupe, le jusqu'alors inconnu Blues Band, signe avec Capitol Records pour la somme de 750 000 $. Miller laisse tomber la partie "Blues" du nom du groupe et récompense l'investissement de Capitol avec des hits comme “The Joker.”

- En 1976, Paul McCartney et son groupe Wings lancent l'album triple Wings Over America.

- Et en 1973, le CBGB Club ouvre dans le Lower East Side de Manhattan. Il deviendra connu pour son accueil des groupes punks et new waves.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio