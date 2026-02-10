C’est le 10 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1997, le groupe Blur lance son album éponyme, le cinquième du groupe. Il aura un succès monstre grâce à la chanson "Song 2". Ce sera le premier groupe britpop à avoir du succès aux États-Unis.

- En 1972, David Bowie joue à Tolworth en Angleterre, son premier concert en tant que "Ziggy Stardust”.

- En 1977, le groupe The Clash commence l'enregistrement de son premier album à Londres. Le groupe ne prendra que trois sessions de fins de semaine pour finir l'album, qui n'aura coûté que 6 500 $.

- En 1978, le premier album de Van Halen, Van Halen, est lancé.

- En 1975, Dave Alexander, le bassiste original des Stooges, meurt à l'âge de 28 ans d'une pneumonie. Il avait été renvoyé du groupe en 1970 pour être arrivé à un concert trop saoul pour jouer.

- En 1998, Axl Rose est accusé d'inconduite après s'être engueulé avec un responsable des bagages dans un aéroport en Arizona.

- En 1979, Rod Stewart passe quatre semaines au #1 avec “Da Ya Think I’m Sexy,” son troisième succès au sommet. C'est une bonne journée pour lui, son album Blondes Have More Fun étant aussi au #1, y restant pour trois semaines.

- Et en 2006, Scott Stapp, l'ancien chanteur de Creed, épouse Miss New York 2004 à Miami. La journée de célébration est encore plus mémorable parce que Scott a été arrêté, la police suspectant qu'il ait été en ébriété dans un endroit public alors qu'il tentait de monter à bord d'un avion pour Hawaii.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio