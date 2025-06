C’est le 10 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, Joe Strummer et Nicky Headon du groupe The Clash reçoivent chacun une amende de 5 $ d'une cour à Londres pour avoir peinturer le nom du groupe sur un mur.

- En 2011, Jack White et Karen Elson organisent une "fête de divorce" pour célébrer leur séparation à l'amiable.

 

- En 1981, Steve Howe, Geoff Downes, John Wetton et Carl Palmer forment le groupe Asia.

- En 1991, Nirvana et Dinosaur Jr. entame une tournée de huit concers au Gothic Theater à Denver.

- En 1966, Big Brother & The Holding Company joue pour la première fois avec leur nouvelle chanteuse, Janis Joplin.

- En 2006, les membres de Led Zeppelin se rencontrent dans un local secret pour répéter en Angleterre, afin de se prépare pour leur concert réunion en hommage à Ahmet Ertegun. C'était la première fois depuis 1995 que Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones jouaient ensemble.

- En 1975, les Eagles lancent leur quatrième album studio, intitulé One of These Nights.

- Et en 1986, Jerry Garcia, le chanteur de The Grateful Dead, tombe dans un coma diabétique qui durera cinq jours. Le groupe doit annuler leur tournée en raison de son état de santé.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio