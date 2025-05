C’est le 10 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1960, Paul Hewson naît à Dublin. Mieux connu sous le nom de Bono, le chanteur-compositeur irlandais fera partie de U2, un groupe qui aura le single #3 au Royaume-Uni en 1984 avec "Pride, In The Name Of Love", ainsi que plus de 25 autres singles au palmarès au Royaume-Uni. Leur album The Joshua Tree, sorti en 1987, passera 156 semaines sur les palmarès britanniques. U2 est un des groupes ayant vendu le plus d'albums de l'histoire, avec plus de 170 millions de ventes à travers le monde. Ils gagneront 22 prix Grammys.

- En 1986, Tommy Lee, le batteur de Mötley Crüe, épouse Heather Locklear. Le mariage se déroule devant plus de 500 invités à Santa Barbara en Californie. Lee porte un tuxedo blanc fait de cuir.

- En 1994, le groupe Weezer lance son album éponyme, aussi connu comme étant le Blue Album.

 

- En 1985, les Go-Go’s annoncent leur séparation.

- En 2000, Courtney Love participe à la Million Mom March (la marche d'un million de mères) à Washington, D.C., pour demander le contrôle des armes à feu.

- Et en 2011, les Cars lancent Move Like This, leur premier album en 24 ans.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio