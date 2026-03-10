C’est le 10 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1982, Jimmy Page fait sa première apparition solo depuiss la séparation de Led Zeppelin, rejoignant Jeff Beck sur scène à Londres pour jouer trois encores.

- En 1984, après moins de deux ans avec le groupe, Ian Gillan quitte Black Sabbath pour se joindre à Deep Purple. Il ne participera qu'à un seul album de Sabbath, Born Again en 1983.

- En 2004, Corey Taylor, le chanteur de Slipknot et de Stone Sour, épouse sa copine de longue date, Scarlett. Ils se divorceront trois ans plus tard.



- Et en 2003, le Temple de la renommée du Rock and Roll accueille AC/DC, The Clash, The Police, Elvis Costello et The Righteous Brothers.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 10th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio